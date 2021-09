La Vigor Senigallia è pronta al via. Domenica il derby con la Biagio Nazzaro

SENIGALLIA – Pronti, partenza, via. La Vigor Senigallia è pronta al debutto in campionato. Mancano soltanto due giorni all’inizio del campionato di Eccellenza Marche, e i rossoblu di Mister Aldo Clementi si preparano al debutto ufficiale.

Domenica è già derby. Alle 15.30, allo stadio Comunale di Chiaravalle, i senigalliesi iniziano il loro cammino contro la Biagio Nazzaro di Mister Malavenda, squadra di tutto rispetto che si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

La Vigor Senigallia arriva all’appuntamento dopo un precampionato in grande stile, concluso con 5 vittorie in altrettante partite giocate, e senza aver subito nemmeno una rete.

Tasto dolente per i rossoblu, l’infortunio occorso in allenamento al portiere Edoardo Roberto (classe 2003), che ha subito una frattura occipitale, in maniera del tutto casuale durante uno scontro di gioco, che lo terrà ai box per circa due mesi. A Edoardo i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Probabile quindi il debutto tra i pali del baby portiere Alessio Sarti (classe 2004).

Vigor concentratissima sul campo e che vuole assolutamente riscattare la seconda parte di campionato della scorsa stagione, che ha visto i rossoblu concludere la scorsa stagione al di sotto delle aspettative iniziali.



I tifosi ospiti avranno diritto a 350 biglietti, e l’ingresso allo stadio di Chiaravalle sarà consentito ai titolari di Green pass. Per evitare code e assembramenti all’ingresso è consigliato arrivare con anticipo per facilitare le procedure di ingresso (misurazione della temperatura corporea, controllo della certificazione verde e registrazione dei nominativi).

Nel frattempo questa sera alle 21, i ragazzi di mister Clementi si presenteranno davanti al pubblico senigalliese che riempirà il Teatro La Fenice di Senigallia, in occasione della festa del centenario del sodalizio rossoblu, organizzato da un comitato di tifosi.