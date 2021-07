Esordio ufficiale fissato per domenica 5 settembre in Coppa Italia Eccellenza 2021/2022 con sede, orario e avversaria ancora da stabilire

SENIGALLIA – La stagione della Vigor Senigallia inizierà lunedì 2 agosto. Questa la data scelta dalla società rossoblu insieme al tecnico Aldo Clementi e al resto dello staff tecnico.

Capitan Denis Pesaresi e compagni sfrutteranno l’intero mese di agosto per prepararsi al meglio in vista dell’imminente campionato di Eccellenza. In mezzo ai numerosi giorni dedicati agli allenamenti, sono state già fissate diverse amichevoli.

La prima di queste sarà in famiglia, sabato 7 agosto. Poi una carrellata di avversarie di tutto rispetto che da anni ricoprono un ruolo da protagoniste nel panorama marchigiano: Portuali (Promozione, mercoledì 11 agosto al Bianchelli), Marzocca (Promozione, mercoledì 18 agosto al Bianchelli), Castelfidardo (Serie D, sabato 21 agosto in trasferta) e Barbara (Promozione, mercoledì 25 agosto in trasferta). Queste saranno le rivali nei test match della Vigor.

Da non escludere un ultimo impegno per fine agosto contro una squadra ancora da stabilire. Di certo c’è già la data di esordio ufficiale, fissato per domenica 5 settembre in Coppa Italia Eccellenza 2021/2022 (sede, orario e avversaria ancora da stabilire).