La Vigor Senigallia ha un nuovo preparatore atletico: Alessandro Frezza

SENIGALLIA – New entry nello staff tecnico della Vigor Senigallia. Alessandro Frezza è il nuovo preparatore atletico ed è già al lavoro con mister Aldo Clementi.

Frezza subentra dopo l’addio – per motivi personali – di Massimo Massi che la società ha ringraziato attraverso un comunicato stampa diffuso nei propri canali social. Il nuovo innesto non è affatto un volto sconosciuto in città, ha svolto l’incarico di preparatore atletico alla Goldengas Senigallia per ben 21 anni consecutivi.

Appassionato di calcio e di Vigor, ha accettato la proposta di patron Franco Federiconi e del resto della dirigenza, essendo oltretutto uno storico amico di tutta la società. Lasciò la Goldengas alcuni mesi fa, causa problemi inerenti alla sua professione incompatibili a un campionato nazionale come quello dei biancorossi.

Frezza si è già presentato a capitan Pesaresi e compagni, la stagione è appena cominciata e il suo contributo sarà fondamentale per il proseguo della Vigor.