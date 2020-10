Vigor Senigallia, parla Lorenzo Mancini: «A Montefano sarà durissima ma possiamo ancora migliorare»

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia guida la classifica del campionato di calcio di Eccellenza, accompagnata da Biagio Nazzaro, Marina e Atletico Azzurra Colli.

I rossoblu, superato brillantemente l’esame Valdichienti, sono al lavoro per preparare al meglio l’ostica trasferta di Montefano.

Uno dei protagonisti di questo buon avvio di campionato è sicuramente il centrocampista Lorenzo Mancini.

«Domenica scorsa, abbiamo disputato un’ottima gara che ci ripaga del grande lavoro settimanale e aumenta la fiducia in vista delle prossime partite. Il campo di Montefano – avverte Mancini – è uno dei più tosti dell’intero campionato. Oltre a Mastronunzio, vantano giocatori del calibro di Latini, Bonacci e Jachetta».

E prosegue: «Secondo me, possiamo migliorare. Dobbiamo ancora raggiungere la forma fisica ottimale e soprattutto, per via di alcuni acciacchi, non siamo ancora al completo (fin qui indisponibili i big Vitali e Lazzari, ndr)».

Parole di un ragazzo che conosce perfettamente l’ambiente Vigor. Infatti per Mancini l’approdo alla corte di mister Aldo Clementi è significato un ritorno a casa. Senigalliese doc, è cresciuto nel settore giovanile rossoblu e ora è pronto a onorare la maglia della propria città.

«Il mister (Aldo Clementi, ndr) non è cambiato di una virgola. È il valore aggiunto di questa squadra, sia dentro al campo che fuori». Mancini ci tiene anche a lanciare un messaggio ai tifosi: «È strano giocare senza pubblico. Ai nostri sostenitori dico di tenere duro e starci vicino, appena sarà possibile saranno la nostra arma in più».