Vigor Senigallia, Gianfranco D’Errico eletto sportivo dell’anno:  «Che emozione»

SENIGALLIA – L’attaccante Gianfranco D’Errico della squadra di calcio Vigor Senigallia è stato eletto Sportivo dell’anno 2022. Il capocannoniere del campionato di Eccellenza, con 19 realizzazioni, si è aggiudicato la 24esima edizione del riconoscimento organizzato e condotto da Fabio Girolimetti.

D’Errico, che ha superato la concorrenza di tanti altri atleti di varie discipline, e la Vigor Senigallia verranno premiati venerdì 10 giugno in piazza Garibaldi a Senigallia. «È un ulteriore premio che chiude questa annata fantastica, non me lo aspettavo e mi sento emozionato – ha detto il numero 10 -. Il merito è stato di tutti. Lo ha dimostrato il campo, chi magari giocava meno entrava e faceva la differenza. E i miei risultati personali logicamente sono frutto di un lavoro di squadra che mi ha permesso di raggiungere questi risultati inaspettati. Spero che tutti i tifosi siano presenti il 10 giugno».