Vigor Senigallia e Atletico Ascoli si annullano. I rossoblu restano al comando

PORTO D’ASCOLI – Pari e patta tra Vigor Senigallia e Atletico Ascoli. Le due formazioni sbattono sui legni e salutano il 2021 con un risultato positivo. Lo 0-0 maturato a Porto d’Ascoli fa sorridere di più i rossoblu che consolidano il vantaggio di otto punti sui piceni.

Primo tempo divertente ma il risultato non si sblocca. I locali partono meglio, il primo squillo è di Ambanelli ma spara alto da buona posizione. Ci prova quindi Giovannini, la traversa e poi la riga di porta gli negano la gioia del gol. L’occasione più grande la sciupa Nunez, che a tu per tu con Roberto, calcia fuori. La Vigor si fa coraggio, riprende in mano il pallino del gioco come in avvio di gara, e Magi Galluzzi sfiora il suo terzo gol consecutivo colpendo la traversa, che questa volta sorride ai piceni.

Poche invece le emozioni da segnalare nella ripresa, dove vincono assolutamente le difese. La Vigor si tiene stretta questo punto, arrivato nonostante le assenze di Pesaresi, Paradisi e Bartolini. La capolista trascorrerà le vacanze in vetta.