La Vigor Senigallia ufficializza quattro conferme: Lazzari, D’Errico, Pesaresi e Marini

SENIGALLIA – Inizia col botto la stagione sportiva 2021/2022 della Vigor Senigallia. Sono quattro al momento le conferme ufficiali, comunicate dalla società attraverso i propri canali social.

Denis Pesaresi, Gianfranco D’Errico, Alex Marini e Andrea Lazzari hanno trovato l’accordo per proseguire la propria avventura in rossoblu. Il sodalizio di patron Franco Federiconi si è assicurato, ancora una volta, i gol del duo d’attacco Pesaresi-D’Errico, le giocate da fuoriclasse di Lazzari e il carisma mixato all’esperienza del centrale difensivo Marini.

Non c’era modo migliore per inaugurare lo start ufficiale – 1 luglio – della nuova stagione. La Vigor sarà chiamata tra pochi mesi a riscattare il deludente torneo di Eccellenza, questa volta però in un vero e proprio campionato, si spera. Le basi non mancano alla squadra allenata da mister Aldo Clementi, anche lui confermato diverse settimane fa, e ora con quattro pilastri così i tifosi possono dormire sonni più tranquilli.