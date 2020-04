Vigor Senigallia, il capitano Vitali e la quarantena: «Seguo la scheda del mister e gioco con mia figlia»

Ancora congelata la situazione del campionato di Eccellenza e l’FC Vigor Senigallia attende di sapere quale sarà il suo futuro. Le ipotesi al momento sono sempre le stesse di inizio pandemia: annullamento della stagione, cristallizzazione delle classifiche o magari solo playoff e playout (ipotesi quest’ultima meno probabile). Ad ogni modo i giocatori rossoblu stanno continuando a seguire i protocolli di mister Clementi e del suo staff.

Il capitano Nicola Vitali racconta la situazione: «Io personalmente cerco di fare più cose possibili a casa, così passa meglio e più velocemente il tempo. Poi ho una bimba di 5 anni e quindi gioco tantissimo con lei. Il mister e il preparatore ci hanno mandato un programma di allenamento che stiamo seguendo tutti fedelmente, anche se secondo me i campionati ormai sono finiti».

È realista Vitali, consapevole che è molto difficile ipotizzare una ripresa dei campionati dilettantistici da qui ai prossimi due mesi, almeno. «Tornare a giocare? Sinceramente ora come ora un po’ di paura ce l’avrei, però forse vorrebbe dire che questo incubo è finito.

Non ci resta che aspettare, dunque. Tra non molto la Figc dovrà prendere una decisione inequivocabile per quanto riguarda i campionati dilettantistici. Una decisione non facile da trovare, dal momento che anche la Serie A è ancora in forse.