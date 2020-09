La Vigor torna in campo: derby-amichevole col Marzocca

SENIGALLIA – Dopo il successo in amichevole con l’Osimo Stazione Conero Dribbling (3-2), la Vigor Senigallia torna in campo a una settimana dall’inizio del campionato di Eccellenza 2020/2021.

Lo farà sabato (19 settembre) alle ore 14.30 allo stadio Bianchelli contro l’Olimpia Marzocca, squadra che milita in Promozione. Purtroppo per i tifosi, la partita sarà a porte chiuse per via delle disposizioni anti Covid-19, ma non mancherà sicuramente l’agonismo visto che sempre di derby si parla.

La settimana seguente a questa amichevole con l’Olimpia partirà ufficialmente il campionato col primo impegno fissato in casa, allo stadio Bianchelli, contro il San Marco Servigliano Lorese.

Intanto arrivano buone notizie per il portiere Edoardo Roberto che in allenamento ha subito una forte pallonata al volto. Dopo una manovra dei medici sociali e i controlli al pronto soccorso per accertamenti, i medici hanno consigliato al giovane portiere un po’ di riposo e nulla più. «Lì per lì non ho sentito nulla – dice Roberto –, ma quando gli allenatori mi hanno visto hanno temuto che potessi aver subito una contusione con uscita della mandibola o qualche problema allo zigomo. Mi hanno fatto una manovra e accompagnato al pronto soccorso, ma non è nulla di grave, mi occorrerà solo un po’ di riposo».