Vigor Senigallia-Porto Sant’Elpidio: i rossoblu vogliono continuare a sognare

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia deve vincere, per riposare in vetta e continuare a sognare. Obiettivi chiari in casa rossoblu, non potrebbe essere altrimenti. La capolista del campionato di Eccellenza domenica – 28 novembre – ospita il Porto Sant’Elpidio nel match valido per la dodicesima giornata del girone di andata.

Tutto questo, prima di scontare il turno di riposo imposto dal calendario nel prossimo weekend. Capitan Pesaresi e compagni con una vittoria consoliderebbero il primato e sarebbero certi di tornare in azione ancora da primi della classe. Ma la squadra allenata da mister Ottavio Palladini non è sicuramente della stessa idea.

La posta in palio al Bianchelli è alta per entrambi i club, gli ospiti infatti cercano punti importanti per allontanarsi sempre di più dalla zona playout e arrivano a questo appuntamento freschi del riposo goduto la scorsa settimana. Kickoff dell’incontro previsto alle ore 15 e si pronostica il pubblico delle grandi occasioni, cosa che sta accadendo sempre con più frequenza in casa della Vigor Senigallia.