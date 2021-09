Vigor Senigallia: 100 anni di storia e debutto in campionato. Inizia una settimana storica

I rossoblu si preparano con massima attenzione al debutto in campionato previsto per domenica 12 (alle 15.30) sul campo della Biagio Nazzaro Chiaravalle

SENIGALLIA – Una settimana storica per la Vigor Senigallia. I rossoblu si preparano con massima attenzione al debutto in campionato previsto per domenica 12 alle 15.30 sul campo della Biagio Nazzaro Chiaravalle.

Grande attesa per il primo impegno ufficiale (i senigalliesi hanno riposato nel primo turno di Coppa Italia, in programma lo scorso weekend) che vedrà la squadra di mister Aldo Clementi impegnata nel derby contro i rossoblu del tecnico Giammarco Malavenda, reduci dalla sconfitta interna (1-2) nel primo turno di Coppa contro il Fabriano Cerreto.

La Vigor Senigallia arriva alla prima giornata di campionato dopo aver disputato un’ottima preseason, nella quale ha ottenuto cinque vittorie in altrettante partite giocate, senza subire alcuna rete.

Ma non finisce qui. La settimana del sodalizio rossoblu terminerà domenica, ma avrà spazio in precedenza per un altro appuntamento, questa volta con la storia.

Venerdì alle 21, al Teatro “La Fenice” di Senigallia, è infatti in programma una serata di omaggio ai 100 anni di storia della Vigor Senigallia, organizzata da un comitato capitanato da Giorgio Marcellini. Sarà un tributo a tifosi, giocatori ed ex giocatori, che in questo secolo di storia hanno avuto i colori rossoblu nel cuore, e occasione per la platea senigalliese di assistere alla presentazione ufficiale della squadra che si appresta ad iniziare il suo cammino in Eccellenza.