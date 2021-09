La Vigor Senigallia torna al Bianchelli: debutto casalingo con la Sangiustese

SENIGALLIA – Bentornata a casa Vigor Senigallia. Gli uomini di mister Aldo Clementi ospitano la Sangiustese nella seconda giornata del campionato di Eccellenza.

Match fissato per domenica 19 settembre, fischio d’inizio ore 15 al Bianchelli. I rossoblù puntano a bissare il successo raggiunto in extremis nel derby con la Biagio Nazzaro della scorsa settimana. Questa volta però davanti ai propri tifosi che potranno accedere all’impianto solo se in possesso di green pass.

Dall’altra parte, una Sangiustese che ha già goduto del turno di riposo, destino che capiterà a tutte le partecipanti del massimo raggruppamento marchigiano. Mister Nello Viti e ragazzi hanno disputato solo una partita ufficiale quest’anno, pareggiando 1-1 col Grottammare in Coppa.

L’entusiasmo in casa Vigor è alle stelle, il ritorno al Bianchelli ha infiammato la tifoseria rossoblu, caricata ancor di più sui propri canali social grazie al video motivazionale realizzato dalla MMag Comunicazione. Non resta che attendere fino a domenica, Vigor-Sangiustese è uno dei big match di giornata ed entrambe hanno mille motivi per non fallire.