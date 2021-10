Vigor Senigallia bella e sfortunata: pari e patta col Fabriano Cerreto

SENIGALLIA – Ci prova in tutti i modi la Vigor Senigallia ma è una domenica stregata. I rossoblu sbattono due volte sui legni e sugli ottimi interventi del portiere ospite Santini. Termina 1-1 così col Fabriano Cerreto.

La squadra di mister Aldo Clementi è bella, offre un calcio spumeggiante ma è terribilmente sfortunata. È il Fabriano però a passare in vantaggio: fallo di mano di Arsendi in area di rigore al 20′, Montagnoli non sbaglia e fa 1-0. La Vigor non ci sta, Lazzari in rovesciata (splendida) sbatte prima su Santini, poi sulla traversa ed infine sulla riga di porta. Ci prova anche capitan Pesaresi, Santini si supera ancora.

Nella ripresa, arriva presto il pareggio di Olivi, bravo ad impattare su corner timbrando così l’1-1 al 51′. La Vigor continua a spingere, lo stadio Bianchelli a cantare. Il palo dice di no a Pesaresi, Marini impegna uno straordinario Santini. Il match termina tra le polemiche dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area ospite. Il direttore di gara decide di non sanzionare nulla, ma la Vigor esce dal campo comunque tra gli applausi delle centinaia di tifosi giunti al Bianchelli. Quarto risultato utile e 8 punti in classifica.