La Vigor lancia il suo album delle figurine online: «Vogliamo tenere i ragazzi attivi e in contatto»

Una bella e senz’altro originale iniziativa quella lanciata qualche giorno fa su Facebook dall’FC Vigor Senigallia. Un video di 5 minuti in cui sono presentati i Primi Calci 2011/2012 in stile figurine Panini. Non solo. I ragazzi sono annunciati da uno speaker come se stessero per fare l’ingresso in campo, con tanto di numero e ruolo, oltre a una frase personalizzata scelta da ogni ragazzo. A spiegare l’idea è mister Doriano Orazi.

«È nata da me e da mister Matteo Fuligni, è la terza iniziativa in questo periodo di quarantena organizzata per tenere contatti coi ragazzi e le famiglie. Prima abbiamo fatto realizzar loro i video #iorestoacasa, poi la classica challenge dei palleggi con i rotoli di carta igienica, dove però abbiamo coinvolto i genitori e anche quattro mamme. Stavolta ci è venuta l’idea di presentare i nostri ragazzi come i giocatori delle figurine Panini. Abbiamo chiesto loro una frase sul calcio e le preferenze di ruolo e numero di maglia, in modo da poter comporre artigianalmente la figurina. Mi sono fatto mandare le foto, le abbiamo lavorate e inserite in questo album particolare».

Un video molto emozionante, che ha raccolto numerosi like, commenti e condivisioni. Ha sbalordito il mondo Vigor e non solo per la passione sia di chi lo ha realizzato che per le frasi scelte dai ragazzi, come ad esempio “Il calcio mi rende felice” o “Il calcio è uno sport dove si vince insieme”.

«L’obiettivo è semplice – prosegue Orazi –, vogliamo far restare nella mente di questi ragazzi dei ricordi positivi e che non sia ricordata in futuro come l’annata del Coronavirus. Alcuni ragazzi hanno la possibilità di giocare in giardino, ma non riescono a sfogarsi e fare una vera attività motoria, quindi vogliamo almeno mantenere stretti i contatti. Sinceramente non so cosa vorrà dire per i più piccoli questo periodo. Forse lo dimenticheranno prima degli adulti, chissà».

E ora? Quali altre iniziative ha la Vigor in cantiere? «Abbiamo chiesto ai ragazzi di creare il loro album di figurine personalizzato e attaccare queste figurine dove vogliono. Ci invieranno delle foto così da condividerle sui nostri canali social. Purtroppo si è interrotto tutto, dal camp a Sestola con l’Anderlecht fino ai tornei primaverili ed estivi, peccato. Speriamo di poter ricominciare la prossima stagione con regolarità, anche se ancora non ci sono certezze in merito».

Molto apprezzati però i messaggi che arrivano dai più piccoli in questo periodo così strano e difficile: «Ogni tanto qualche ragazzo manda un messaggio per salutare i compagni o augurarsi di vedersi presto al campo, mancano molto le partitelle. E anche a noi mister ci arrivano spesso parole carine, gli manchiamo e non vedono l’ora di tornare ad allenarsi insieme a noi e ai compagni. Del resto il calcio per i giovani è vissuto come un’attività a tempo pieno, un bell’impegno fatto di tre allenamenti settimanali più la partitella. Interrompere così di botto questa routine è stata davvero dura».

Ecco tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa: Edoardo Ghazemorad, Daniele Squadroni, Leonardo Tarini, Matteo Guidi, Alberto Spadoni Santinelli, Salvatore Ciccarella, Davide Piergiovanni, Manuel Dragoli, Jacopo Vici, Adriano Moroni, Mattia Tombari, Samuele Montesi, Davide Tombesi, Giacomo Capomagi, Tommaso Severi, Nicolò Moroni, Alessandro Parma, Riccardo Parma, Alessandro Romagnoli, Giulio Franceschini, Gabriel Giovanni Serritelli, Riccardo Monni, Federico De Santis Celsi, Andrea Brutti, Daniele Di Nardo, Gabriele Dolci, Pietro Marinelli, Diego Chicco, Omar Ben Amor, Francesco Serfilippi, Mattia Serafini, Edoardo Bruschi, Pietro Rossi, Nicolò Falcioni, Michelangelo Conti. Hanno partecipato anche i dirigenti accompagnatori Marco Montesi e Tommaso Spadoni Santinelli e ovviamente gli allenatori Doriano Orazi e Matteo Fuligni.

PRIMA SQUADRA – Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, prosegue l’attesa delle decisioni della Lega Nazionale Dilettanti su questa sospensione dei campionati. Sarà stop definitivo o ci saranno altre novità? Ancora non c’è una soluzione definitiva, ma si avvicinano sempre più i tempi delle risposte.