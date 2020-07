La Vigor 2021 inizia a prendere forma: D’Errico c’è

L'attaccante originario di Santa Fè ha confermato la sua presenza in rossoblù anche per la stagione 2020/2021. Qualità e quantità in attacco per mister Aldo Clementi

SENIGALLIA – Comincia a prendere forma la Vigor Senigallia in versione 2020/2021. I rossoblù sono infatti già al lavoro da tempo per allestire la rosa che militerà in quello che si prospetta un super combattuto campionato di Eccellenza, composto da numerose big. Come prepararsi al meglio? Iniziando intanto a confermare i pezzi più pregiati della squadra. È per questo che la dirigenza ha deciso di partire dalla conferma di Gianfranco D’Errico, attaccante classe 1994 di origini argentine.

D’Errico in Italia ha vestito le maglie di Jesina, Fermana, Biagio Nazzaro e Borghetto, ma è con la Vigor che si è tolto e si sta togliendo le soddisfazioni più grandi grazie agli oltre 25 gol segnati di cui 6 in questa stagione stoppata dal Covid-19.

D’Errico è solo il primo tassello della rosa che mister Aldo Clementi sta iniziando ad allestire insieme alla dirigenza rossoblu. In casa Vigor sono infatti cominciati i colloqui individuali che proseguiranno nelle prossime settimane. Molto probabilmente l’ossatura della squadra sarà riconfermata, anche perché si stava comportando molto bene specialmente nell’ultima parte di campionato. Sì attendono ora di conoscere eventuali partenze (dopo quella già annunciata di Condotti) e nuovi ingressi.