La Vigor saluta giocatori e staff, arriva il rompete le righe. Cinotti lascia i rossoblu

Si conclude in via ufficiale la stagione per la Vigor Senigallia, una stagione che già sulla carta aveva cessato di esistere lo scorso febbraio per i noti fatti che hanno sconvolto il Paese. Ieri, 11 giugno, è stato dato formalmente il rompete le righe allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia, un momento particolare in cui il presidente Franco Federiconi e la dirigenza si sono riuniti per un ultimo saluto alla stagione 2019/2020.

È stata l’occasione per ringraziare dell’impegno in questo tumultuoso campionato tutti coloro che ne hanno fatto parte, in primis giocatori e staff tecnico, ma soprattutto darsi appuntamento all’anno prossimo. Il nuovo campionato inizierà con una certezza, mister Aldo Clementi sarà saldamente al suo posto in panchina. Per quanto riguarda la rosa, se ne parlerà più avanti quando saranno anche chiare le date di ripresa delle attività (coppa, campionato e inizio preparazione). C’è però un primo saluto, quello di Francesco Cinotti che sulla pagina Facebook rossoblu ha pubblicato un post conciso ma eloquente: «Grazie mille di tutto, è stato un enorme piacere, forza la Vigor». Un messaggio al quale sono seguiti tante risposte calorose dei tifosi, alcuni tristi della sua partenza.

Tornando al futuro, la Vigor Senigallia vuole capire, così come tutte le altre società, quando ripartirà l’Eccellenza e con quante squadre. La Lnd ha bloccato le retrocessioni tranne che per l’ultima di Eccellenza che sarebbe il Sassoferrato Genga. Ci saranno però quattro retrocessioni dalla Serie D e due promozioni dai due gironi di Promozione (Biagio Nazzaro e Atletico Ascoli) mentre si attendono altri verdetti. Potrebbe quindi prospettarsi un campionato a 18 squadre, ma solo nei prossimi giorni si avranno certezze in merito.