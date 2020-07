La Vigor è pronta, presentati anche gli under: «Ora si inizia a fare sul serio»

Ci siamo, la Vigor Senigallia versione 2020/2021 ha preso forma. Negli ultimi giorni il club rossoblu ha presentato anche gli under che vanno a completare una rosa che fa già invidia a molte avversarie, un roster fatto di giocatori molto validi per la categoria e non solo. Un segnale abbastanza evidente di quanto questo club sia ambizioso e voglia giocarsi tutte le sue carte per puntare a qualcosa di importante.

Andiamo quindi a vedere i fuoriquota annunciati. Il primo è Edoardo Roberto, portiere classe 2003. Poi l’attaccante Niccolò Orciani (2001), i difensori Andrea Guadagni (2002), Giacomo Bucari (2003) e Filippo Rotondo (2001), i centrocampisti Alessandro Tomba e Filippo Arsendi (entrambi 2003).

La cosa importante da sottolineare è che tutti (tranne Bucari) erano già in forza alla Vigor Senigallia e questo dimostra quanto la società del presidente Franco Federiconi creda nei propri giovani e sia disposta a garantir loro un futuro calcistico importante. E proprio Federiconi nei giorni scorsi ha detto: «Per adesso siamo apposto così, questa è la Vigor che ad oggi parteciperà al campionato di Eccellenza 2020/2021. Tutto questo salvo novità che nel mercato, visti anche i tempi ancora abbastanza lunghi prima della ripresa, possono sempre arrivare. Ora iniziamo a lavorare sul serio».

Riepiloghiamo quindi la rosa rossoblu. Oltre ai giovani menzionati sopra, sono pronti a iniziare il campionato Gambini, Mancini, Carsetti, Fabbri, Nacciarriti, Magi Galluzzi, Marzano, Carbonari, Savelli, D’Errico, Pesaresi, Lazzari, Siena, Vitali e Minardi.

Ci sono state però anche delle inevitabili partenze. Saluti arrivati senza alcun rancore, anzi con qualche lacrima. Il comunicato pubblicato dalla società ha infatti ringraziato con bellissime parole i suoi giocatori che ora prenderanno altre strade, nello specifico Guerra, Morganti, Cinotti, Giobellina, Sassaroli, Tavoni, Orlietti e Piergallini.

«Con il guerriero Guerra, con il match winner di Tolentino Morganti, con bomber Cinotti e con quel portento di Giobellina abbiamo avuto la fortuna di condividere la cavalcata trionfale che ha riportato Senigallia nel gotha del calcio marchigiano – ha scritto il club –. Con Sassaroli, Tavoni, Orlietti e Piergallini purtroppo la stagione insieme è stata interrotta a metà strada. Quanto basta però per averne apprezzato le qualità. Arrivederci, non certo addio. Da tutta la FC Vigor Senigallia».