La Vigor non molla: Marini lancia la sfida

Alla soglia delle 40 primavere è ancora uno stacanovista del torneo, tra i calciatori di serie D con più minuti giocati nel girone. Alex Marini è una delle colonne portanti di questa Vigor Senigallia che continua ad appassionare tifosi e addetti ai lavori, anche se il pareggio casalingo contro il Roma City potrebbe aver lasciato qualche rammarico in casa rossoblù. «Dobbiamo valutarlo in modo positivo – spiega Alex Marini – ci deve dare lo stimolo sia per continuare a fare il meglio da qui alla fine e soprattutto per come è venuto perché recuperare lo svantaggio per due volte non è stato semplice. Poi sul finale di partita in superiorità numerica abbiamo provato a vincerla, cercando di portare a casa i tre punti, non ci siamo riusciti e ci prendiamo comunque di buono il punto».

Il Pineto resta a +6 con una gara da recuperare. Distanza colmabile?

«Noi cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto, improntando ogni partita come fosse una finale, così dobbiamo ragionare da qui alla fine. Dovremo dare il meglio e cercare di chiudere al meglio il campionato. Noi ci abbiamo sempre creduto e quindi continueremo a farlo fino alla fine».

Il tempo per te sembra non passare mai. Che ambizioni hai da qui a fine stagione?

«I miei obiettivi sono quelli di squadra, quindi raggiungere il massimo con la Vigor. Sono consapevole che anche il mio tempo passa, ma voglio conquistare più traguardi possibili con questa squadra e con questa città».

Domenica in trasferta contro la Vastese: è un bivio per il campionato?

«Sarà un match molto difficile perché la Vastese naviga in acque non tranquille di classifica ma al tempo stesso vanta una squadra di caratura importante, lo abbiamo visto già all’andata, hanno giocatori di grande livello. Oltretutto giochiamo a casa loro quindi non sarà semplice, anzi una partita da giocare con grande attenzione, con le nostre potenzialità di sempre».