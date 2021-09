Vigor Senigallia: in vista del debutto in campionato, sabato 4 il test con l’Osimana

SENIGALLIA – In casa Vigor Senigallia continuano gli allenamenti per i ragazzi di Mister Aldo Clementi. Dopo un mese di lavoro, i senigalliesi si preparano in vista del debutto in campionato previsto per domenica 12 settembre in casa della Biagio Nazzaro Chiaravalle.

Dopo l’amichevole in famiglia e le vittorie nei test con Portuali Ancona, Olimpia Marzocca, Castelfidardo e Barbara, sabato 4 settembre sarà l’ultima amichevole per i rossoblu. Al “Bianchelli” arriva l’Osimana (Promozione) con calcio d’inizio alle 15.30. Sarà l’occasione per la Vigor di testare ulteriormente i progressi e prepararsi al meglio all’avvio della nuova stagione.

Nel frattempo, si organizzano i primi festeggiamenti in vista del centenario della società senigalliese. Venerdì 10 settembre al Teatro “La Fenice” di Senigallia è in programma “Cent’anni di Vigor”. L’evento, nel quale si celebrano i primi cento anni di storia del sodalizio rossoblu, sarà organizzato da un comitato esterno alla società, capitanato da Giorgio Marcellini. La serata sarà anche occasione per presentare al pubblico senigalliese la rosa della Vigor Senigallia che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.