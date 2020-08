Vigor, buone indicazioni per mister Clementi: «Sabato col Castelfidardo si farà sul serio»

La squadra rossoblu sta proseguendo con la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato, fissato al prossimo 27 settembre. Intanto sabato è in programma un test match col Castelfidardo.

SENIGALLIA – «Stiamo lavorando molto bene dal punto di vista fisico e ho ottenuto molte indicazioni in particolare sui singoli». Così l’allenatore della Vigor Senigallia Aldo Clementi dopo la prima settimana di preparazione atletica allo stadio Bianchelli. I rossoblu sabato hanno organizzato la prima partitella in famiglia (dopo l’annullamento dell’amichevole con l’Olimpia Marzocca) e il trainer ha potuto constatare la condizione fisica del gruppo.

«Qualche indicazione l’ho avuta e sicuramente dal punto di vista fisico si è lavorato bene – dice Clementi –. Considerando anche che solitamente le prime amichevoli stagionali si fanno la sera, il fatto di aver giocato alle 16 col gran caldo ha inciso, ma ho visto comunque una buona resistenza da parte di tutti. Ho avuto buone indicazioni sui singoli e alcuni mi sono piaciuti particolarmente, specialmente qualche 2003 che mi ha sorpreso molto in queste prime due settimane».

Come già annunciato, il campionato di Eccellenza ripartirà nel weekend del 26-27 settembre, ma il Comitato Regionale Marche non ha ancora diramato il calendario. Quel che è certo è che la Vigor proseguirà ad allenarsi tutti i giorni almeno fino al 20 settembre, poi si tornerà alla regolarità con qualche giorno di riposo settimanale anche in base agli impegni del weekend.

Intanto però è in programma un’amichevole col Castelfidardo, fissata per sabato pomeriggio: «Quello sarà un test a tutti gli effetti – conclude Clementi –, la prima partita ufficiale della stagione anche se amichevole e sicuramente si delineeranno ancora meglio le cose, perché comunque non manca molto all’inizio del campionato. Quindi giocheremo sul serio, come se fosse un impegno di campionato».