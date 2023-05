Sarà Vigor contro Alma: derby marchigiano per la finale play-off di Serie D

Sarà di nuovo derby: Vigor Senigallia e A.J. Fano si sfideranno per la finalissima play-off di serie D in programma domenica 20 maggio allo stadio Bianchelli. I rossoblù di mister Clementi superano in casa 2-1 il Cynthialbalonga dopo 120 minuti di sofferenza. Gara decisa nei tempi supplementari dopo che i primi 90 minuti si erano chiusi sull’1-1. Partono meglio gli ospiti che passano in vantaggio al 30’ con Sbardella. Il pareggio della Vigor arriva nella ripresa con Balleello. Si va ai supplementari e ai rossoblù basterebbe il pareggio per passare il turno, ma al 114’ segna ancora Balleello (doppietta) che regala ai suoi la finalissima, da giocare ancora a Senigallia domenica prossima e contro i “cugini” dell’Alma Fano.

Nell’altra semifinale infatti la squadra granata di mister Mosconi batte in trasferta 2-1 il Trastevere. Succede tutto nella ripresa: i marchigiani passano in vantaggio al 61’ con Urbinati, poi all’83’ arriva il pareggio del Trastevere con Massimo. La partita sembra avviata verso i supplementari ma in pieno recupero al 94’ è Serges a portare il match sul definitivo 1-2, sfruttando alla perfezione l’assist di Serges. Il Fano vola alla finalissima contro la Vigor a caccia della rivincita dopo le due sconfitte in campionato.

Niente da fare invece per il Montegiorgio, che perde lo spareggio con il Notaresco e dice addio alla serie D. Sul campo neutro di Sansepolcro finisce 2-1 per la formazione abruzzese, che passa in vantaggio con Scimia al 24’ del secondo tempo, poi a tempo quasi scaduto (47’) pareggia il Montegiorgio con Tenkoran. Si va ai supplementari con i marchigiani in superiorità numerica per l’espulsione di Colazilli al 43’. Ma all’11’ minuto del primo tempo supplementare anche il Montegiorgio resta in dieci uomini per l’espulsione di De Angelis (doppia ammonizione). Sugli sviluppi della successiva punizione Forcini segna il definitivo 2-1 per il Notaresco che domenica prossima si giocherà la salvezza nel play-out contro il Roma City.