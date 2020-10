Vela, lo Yacht Club Riviera del Conero sceglie la linea giovani

La società rivierasca guidata da coach Francesco Paesani parteciperà alla stagione Optimist con una truppa molto giovane per la gioia del sindaco di Numana Gianluigi Tombolini

NUMANA – Lo Yacht Club Riviera del Conero ringiovanisce le sue fila e punterà sempre di più sui giovani. Nonostante l’incertezza derivante dalla situazione sanitaria, non si ferma la stagione della vela con la società rivierasca attivissima nella classe Optimist con una squadra giovanissima e pronta a stupire.

Dal prossimo 24 ottobre, nello scenario del Porto di Numana, inizieranno gli allenamenti ufficiali sotto gli occhi dell’esperto coach Francesco Paesani. Queste le sue prime parole dopo l’incarico: «La Riviera del Conero è una delle più belle palestre per gli sport d’acqua, soprattutto per la vela perché c’è sempre vento, la cornice paesaggistica è molto suggestiva e il porto consente ai derivisti di uscire e rientrare in sicurezza con tutte le condizioni meteo».

Molto carico e soddisfatto anche il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini sempre vicinissimo alle sorti della squadra: «Una nuova opportunità di crescita morale e sportiva per i giovani di Numana e dei paesi vicini. Promuovere la vela agonistica fra i più piccoli lega ancor di più Numana al mare, per la quale è una risorsa fondamentale. Inoltre scegliere l’Optimist, uno scafo singolo, consente un valore formativo aggiunto: andare in barca da soli aiuta a mantenere la mente fredda sotto pressione e, al tempo stesso, stimola quella sana competizione e quel desiderio di confronto con gli altri che credo serva anche nella vita di tutti i giorni».