Vela offshore, Claudia Rossi e Mason in gara nelle acque di Genova

GENOVA- Inizia oggi, mercoledì 2 settembre, l’avventura di Claudia Rossi e Matteo Mason nella vela offshore. Il test è finalizzato principalmente all’introduzione della citata disciplina all’interno dei Giochi di Parigi nel 2024 dove nessuno vuole farsi trovare impreparato. Sotto la bandiera del Big Wool Sailing Team entrambi cercheranno di imporsi nella Marina Militare Eurosaf Mixed Offshore European Championship dove sono attesi i migliori equipaggi in circolazione a livello europeo.

La competizione terminerà sabato pomeriggio con l’arrivo al Porto Antico di Genova. Da parte della campionessa anconetana Rossi l’attesa è grande: «Dopo aver speso alcuni mesi percorrendo quante più miglia possibile in coppia, siamo curiosi di metterci finalmente alla prova. Tutta l’attività svolta sino a oggi ci ha visto navigare sempre soli, senza un confronto con alcuno e a bordo di una barca concepita per navigare in equipaggio. Non vediamo l’ora di tirare i primi bordi con l’L30, uno scafo pensato appositamente per questo tipo di eventi».

Sugli avversari: «Ci aspettano sfidanti molto tosti, con i quali ci confronteremo durante tre giorni e tre notti di navigazione e siamo impazienti di capire se tutto il lavoro svolto sino a oggi stia dando i suoi frutti: certo, ci sentiamo affiatati e in grado entrambi di svolgere ogni ruolo, ma una volta varcata la linea di partenza le cose saranno senza dubbio diverse».