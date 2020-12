Vela Nuoto, i dorici brillano a Moie e preparano la “Caduti di Brema”

Nelle qualificazioni per i campionati italiani in vasca lunga gli anconetani di coach Sandro Paolinelli fanno registrare dei tempi importanti portando avanti nel tabellone Turchi, Montanari e Vecchietti

ANCONA- Periodo molto intenso per la Schiavoni Vela Nuoto Ancona. I giovani nuotatori dorici, suddivisi all’interno delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores, hanno fatto registrare tempi importanti nelle qualificazioni per i campionati Italiani in vasca lunga che si sono tenute a Moie evidenziando un invidiabile stato di forma:

«Non ci aspettavamo nulla di eclatante, le gare tutto sommato sono andate bene, tenuto conto delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi mesi – ha raccontato coach Sandro Paolinelli -. Purtroppo l’attuale situazione ci consente di allenarci meno di quanto dovremmo, e consideriamo che i nostri atleti che parteciperanno ai campionati italiani si confronteranno con avversari che fanno parte della nazionale o dei gruppi sportivi, gente che si allena anche due o tre volte al giorno».

In vista della fase regionale della “Coppa Caduti di Brema”, in programma domenica 20 dicembre a Fermo, il tecnico dorico ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra: «Tenuto conto che ci alleniamo con chilometraggi contenuti, in questo momento, gli atleti più giovani si sono comportati bene ottenendo discreti risultati, mentre quelli più grandi, che fanno parte della prima squadra, si sono mantenuti su livelli discreti. Per gli Italiani abbiamo già qualificati Emanuel Turchi e Veronica Montanari, per tutte le gare a dorso, ed Eugenio Vecchietti per i 100 farfalla. A Moie Montanari è andata bene, Vecchietti pure, mentre Turchi ha nuotato nella norma».