La Vela Nuoto Ancona torna in acqua con i più giovani

ANCONA – Il coronavirus, per il momento, è alle spalle. La Vela Nuoto Ancona è tornata ufficialmente in piscina e lo ha fatto con le sue categorie giovanili. Dall’Under 11 all’Under 17 l’attività è ripresa regolarmente, chiaramente nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid emanante dal Governo, con l’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze a farla da padrone. A raccontare le emozioni della ripartenza, tra le piscine di Ponterosso e quella del Passetto, è stato il tecnico dell’U17 Lamberto Cerotti.

Che dice: «I ragazzi non vedevano l’ora di entrare in acqua e fare attività. Agli allenamenti che facciamo, tre volte alla settimana, vengono tutti molto volentieri, desiderosi di fare attività, anche se sicuramente ancora un po’ in attesa della partita e del contatto fisico, finora vietato. Aspettiamo la decisione definitiva per poter ricominciare a giocare, finora abbiamo dedicato queste settimane alla preparazione, al nuoto, ai fondamentali, ma dal punto di vista del pallanuotista il gioco rimane un aspetto estremamente importante».

Sul futuro: «Siamo in attesa di riprendere l’attività al completo, insomma – conclude Cerotti – Si parla di ricominciare l’attività agonistica a livello regionale, anche su questo siamo in attesa di decisioni. Comunque continueremo l’attività per tutto luglio e agosto, magari con una settimana di stop a Ferragosto. Una nuova full immersion estiva nella pallanuoto, per il bene dei ragazzi, soprattutto».