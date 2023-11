Vela Nuoto Ancona, festa grande alla Figc tra premiazioni e presentazioni – FOTO

ANCONA – Una mattinata dedicata ai suoi protagonisti di oggi e di domani: così la Vela Nuoto Ancona, la più antica società sportiva anconetana con i suoi 121 anni di storia, ha celebrato le sue eccellenze della scorsa stagione e presentato alle autorità politiche e sportive le squadre al via in quest’anno agonistico. In una sala convegni Figc gremita da tecnici, dirigenti, sponsor, atleti e famiglie, la Vela Nuoto Ancona, che declina le sue attività tra scuola nuoto, nuoto agonistico, nuoto artistico o sincronizzato, nuoto master e pallanuoto maschile e femminile, è tornata domenica scorsa, 26 novembre, a festeggiare il suo popolo di appassionati frequentatori delle piscine, dai più piccoli – sette anni il più giovane premiato – ai nuotatori master, passando in rassegna non solo chi ha partecipato in modo significativo a manifestazioni nazionali ma anche chi ha vinto, individualmente o di squadra, il campionato regionale della disciplina e della categoria di riferimento.

Presenti il vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni, l’assessore Daniele Berardinelli, il consigliere regionale Marco Ausili, il vicepresidente Coni Marche Marco Porcarelli e il presidente Federnuoto Marche Fausto Aitelli. La festa della Vela Nuoto Ancona, tornata dopo il periodo segnato dalla pandemia e condotta dal giornalista Fabio Lo Savio, è cominciata con l’intervento del presidente dorico della Vela, Igor Pace, che fino allo scorso anno era anche allenatore della prima squadra di pallanuoto maschile, testimone ora passato al genovese Marco Risso, e con il ricordo del piccolo Francesco Lignola, tragicamente scomparso lo scorso settembre. «Siamo una società complessa e questa è l’unica occasione in cui tutte le anime societarie si ritrovano insieme – ha detto Igor Pace –, per motivi logistici e anche per questioni di allenamento difficilmente riusciamo a ritrovarci tutti insieme. Un’occasione speciale ed emozionante che siamo riusciti a ripetere dopo l’interruzione per il Covid, e vedere insieme i piccoli e i più grandi, insieme ai master, e i vari settori, sincro, nuoto e pallanuoto è sempre molto emozionante. Un’occasione importantissima per ritrovarci anche insieme alle famiglie dei nostri atleti. La pandemia ci aveva tagliato le gambe, siamo tornati ad avere numeri importanti e ad avere le piscine piene con un focus ben preciso, cioè quello di fare sport, di insegnare a nuotare a sempre più persone possibile, ma soprattutto a fargli fare sport. Ci stiamo riuscendo, i numeri stanno tornando quelli di pre-pandemia. Dopo la pandemia e il caro-energia speriamo che non ci arrivino altri bastoni tra le ruote, ma noi siamo tosti, lo sport ci ha insegnato a non mollare mai».

«Igor non ha detto tutto – ha aggiunto il vicesindaco Giovanni Zinni –, perché è uno sciatore che fa lo slalom gigante tra i problemi. E in questi anni è stato molto bravo. il nuoto è uno sport che ha costi strutturali mostruosi e in tutti questi anni la Vela ha avuto la capacità di mantenere la serenità e di affrontarli a livello organizzativo cercando sempre di garantire l’offerta sportiva, con risultati prestigiosi in tante discipline. Un grandissimo patrimonio umano che tutta la città di Ancona deve tenere sempre presente. La nostra amministrazione comunale non potrà fare miracoli, ma sappiamo che quel poco che possiamo fare deve essere finalizzato alla valorizzazione del ruolo delle società sportive. Il Comune di Ancona vuole fare da cassa di risonanza alle attività. L’auspicio è quello che si riesca a portare ad Ancona qualche evento importante in modo da dare ancora più promozione e coinvolgere ancora di più i privati. E rinnovo l’appello a privati e imprenditoria, pur comprendendo il grande sforzo che fanno, perché l’implementazione dello sport passa prima di tutto per loro, noi dobbiamo essere i garanti della valorizzazione».

Sono stati premiati (sopra una galleria di immagini della mattinata di ieri, domenica 26 novembre) per la scuola nuoto: Giuliana Cavazzoni, Sandro Polenta, Gianluca Guardianelli, Martina D’Eugenio, Rosalba Usseri, Francesca Paglino, Roberta Tarantelli ed Elisa Pesaresi.

Per il nuoto agonistico: Ginevra Maria Colucci, Izabel Ciucciomei, Caterina Lanza, Sofia Orazi, Giada Tarterini, Ettore Brandoni, Anna Pelusi, Penelope Memè, Carolina Iezzi, Giulia Falzetti, Emma Battisti, Alessandra Caporalini, Jacqueline Castellanos Perez, Filippo Cerioni, Matilde Marcarelli, Micol Albanesi, Brando Cherchi, Lapo Paggi, Aurora Pazienza, Brando Cherchi, Mattia Albanesi, Edoardo Boccomini, Veronica Montanari, Alice Moretti, Federico Rignanese, Penelope Stopponi ed Eugenio Vecchietti.

Per il nuoto propaganda: Samuele Civerchia, Francesco Capriotti e Rocco Campanaro.

Per il nuoto artistico, o sincronizzato: Giada Borgiani, Lucia Borgiani, Victoria Bottegoni, Elisa Buscarini, Giulia Righi, Siria Cardogna, Elena Zaccone ed Emma Sigarini.

Per la pallanuoto maschile: Sebastiano Baiocchi, Alessandro Belelli, Jacopo Cappanera, Brando Cecconi, Cristian Cesaretti, Corrado Ciavarelli, Davide De Santis, Cesare Fava, Eros Frati, Brando Elias Gaetani, Tommaso Galeazzi, Filippo Gherardi, Davide Lamberti, Luca Meldolesi, Leone Sigarini, Mario Ambrosi, Tommaso Ausili, Luca Bugamelli, Valentino Di Maggio, Pietro Galanti, Sergio Leon Garbati, Riccardo Giorgetti, Antonio Grippa, Artem Kachanov, Francesco Marziali, Leonardo Palanca, Nicolò Palombi, Cesare Pesaresi, Tommaso Rossetti, Lorenzo Sardelli, Cristian Scuderi, Carlo Sicuro, Leonardo Vichi, Lorenzo Andreoli, Dario Cecconi, Nicolò Delnevo, Alessio Fallavollita, Tommaso Fileni, Piergiorgio Lodolini, Massimo Laloni, Pietro Marchetti, Francesco Moggio, Matteo Papa, Leonardo Rossi, Gabriele Alfonso Sampaolo, Filippo Santarelli, Giorgio Simo, Edoardo Sturani, Mattia Torraco, Luca Varoli, Lorenzo Borgiani, Alessio Cornacchia, Leonardo Scarponi, Gabriele Di Maggio, Leonardo Severini e Matteo Papa.

Per la pallanuoto femminile: Aurora Andreoni, Lisa Strappato, Veronica Martella, Elisa Monterubbianesi, Viola Manini, Sofia Consolani, Chiara Bartocci, Matilde Olivieri, Greta Dametto, Giulia Bersacchia, Sofia Campitelli, Elisa Quattrini, Michela Ferretti, Sofia Mancinelli, Vanessa Alvini, Sofia Consolani, Sara Rose Bonomo, Eleonora Eredità, Michelle Malatesta, Sofia Consolani, Alice Scalella, Francesca Caporalini, Elisabetta Cipriani e Chiara Andreatini.

Per il nuoto master: Leonardo Belfioretti, Chiara Belfioretti, Andrea Consolani, Pierfrancesco Fabiani, Stefano Loreti, Davide Marzocchi e Mirko Schiavoni.