Vela, a Numana c’è lo show del fine settimana con Giorgia Speciale

ANCONA – La grande vela sbarca sulla Riviera del Conero, precisamente a Numana dove in questo fine settimana si terrà l’atteso “Vela Day” organizzato dallo Yacht Club Riviera del Conero. Un appuntamento destinato ad unire amore per il mare e per le onde, cultura, territorio e condivisione. Il tutto amplificato dal fatto che, dopo il duro lockdown, c’è la voglia di ripartire.

La soddisfazione per l’evento, che tra i grandi partecipanti vedrà anche la campionessa di windsurf Giorgia Speciale, è stata manifestata dalle parole di Vincenzo Graciotti, presidente della FIV Marche: «Una grande risposta da parte della Federazione che sicuramente piacerà ai velisti marchigiani. Una comunicazione così importante sui media e l’appoggio delle istituzioni ci volevano per superare un momento critico. Mi auguro che questa buona pratica continui in futuro, magari con qualche accorgimento per renderla sempre più interessante e appetibile per le nuove generazioni. Allargando la cultura del mare e della vela si innesca, a mio parere, quel processo magico che fa appassionare a questo sport persone di tutti i tipi, stimolando anche i più piccoli a emulare i propri beniamini».

Oltre all’enfant prodige Speciale (a soli diciannove anni già medaglia d’oro alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires oltre a cinque ori, due argenti e tre bronzi nei campionati mondiali giovanili di categoria) ci saranno anche Alberto e Claudia Rossi, eccellenze del territorio campioni del mondo Farr40 e J70, nonchè la fresca campionessa italiana juniores di kitesurf Irene Tari.