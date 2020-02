Vela, a Numana sarà maggio show con i campionati italiani

NUMANA (AN)- La grande Vela è pronta a sbarcare a Numana, in una delle perle della Riviera del Conero. Nelle giornate di 1-2-3 maggio 2020, infatti, è in programma una delle più grandi kermesse a livello mondiale destinata a raccogliere un gran numero di addetti ai lavori e turisti. Si tratta dei campionati italiani “Classe Fun” e “Classe italiana Flying Dutchman“. Venti e oltre equipaggi, trenta nel FD sopracitato, che si daranno battaglia nella splendida cornice rivierasca per un titolo e per la gloria.

Ad organizzare il tutto il Club Nautico Riviera del Conero e il Circolo Nautico Numana S.Massaccesi. C’è naturalmente anche il patrocinio del Comune di Numana, grande protagonista dell’evento. Sarà al completo la flotta italiana pronta a cimentarsi nella competizione accettando il confronto con i migliori avversari su scala mondiale. Attese imbarcazioni provenienti da Polonia, Ungheria, Inghilterra, Croazia, Slovenia e Germania.

Tanti i marchigiani che prenderanno parte alla manifestazione

Gli equipaggi italiani che animano la classe vengono da diverse regioni italiane e la rappresentanza della nostra regione può essere annoverata tra la più folta.