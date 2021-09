Vela Offshore: Claudia Rossi è campionessa del Mondo

ANCONA – Ancona festeggia un altro successo internazionale. Grazie a Claudia Rossi, 28 anni, che si è aggiudicata, nella splendida cornice della Laguna di Venezia il Double Mixed Offshore World Championship, ovvero il campionato mondiale di vela d’altura in coppia misto, che ha visto competere i dieci migliori equipaggi della vela d’altura internazionale.

Le regate, inserite nella manifestazione Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia in barca a vela, si sono disputate a bordo dei Figaro 3, la classe di imbarcazioni monoscafo a foil, realizzate dal cantiere Beneteau per competizioni offshore, e si sono svolte in tre tappe (Brindisi-Bari, Bari-Ravenna, Ravenna-Venezia). Claudia Rossi in coppia con Pietro D’Alì, dopo aver chiuso le prime due regate in quarta e seconda posizione, si è aggiudicata la tappa conclusiva conquistatndo il titolo mondiale.

Pietro D’Alì e Claudia Rossi, campioni del mondo off shore

Ricordiamo che l’atleta dorica ha nel suo palmares tre campionati europei nella classe J/70, mentre Pietro D’Alì è uno dei velisti più completi, con partecipazioni a Olimpiadi e Coppa America. «È stato un campionato molto complicato – afferma, raggiante, Claudia al termine della gara -. Una vittoria bellissima che voglio dedicare a mia nonna Francesca, scomparsa da poco. I nostri risultati sono migliorati dal quarto, al secondo posto, fino alla vittoria qui a Venezia. La tappa più dura prosegue – è stata Bari-Ravenna, non tanto per le miglia percorse quanto per le condizioni. In alcune zone abbiamo trovato vento molto leggero che ci ha costretto a passare anche sei ore fermi nello stesso punto. Sono momenti difficili perché la flotta si ricompatta, le carte si possono rimescolare. A livello mentale quella tappa è stata molto impegnativa».