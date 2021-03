Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport del governo Draghi

La scelta dovrebbe essere ufficializzata in consiglio dei ministri. Un incarico importante per la pluridecorata schermitrice jesina

JESI – Valentina Vezzali, la pluridecorata schermitrice jesina non nuova ad incarichi politici, dovrebbe essere il prossimo sottosegretario allo Sport del neonato governo Draghi. La scelta di Draghi, che si è tenuto la delega allo Sport, sarà ufficializzata domani, venerdì 12 marzo, in consiglio dei ministri.

«In queste ore pare che possa esserci convergenza sul nome di Valentina Vezzali»: lo aveva anticipato l’ex ministro dello Sport, parlamentare del Movimento 5 stelle, Vincenzo Spadafora, che a L’aria che tira su La7 ha parlato della possibile scelta per la delega allo sport. Aggiungendo: «È una grandissima campionessa. Se dovesse essere lei la persona scelta dal presidente Draghi come sottosegretario allo sport, se poi sarà in grado di gestire la delega allo sport, qualora fosse scelta lei, lo vedremo».

Nel passato recente di Valentina Vezzali già c’è stato l’incarico di deputata: nel 2013 fu eletta per la circoscrizione Marche in quota alla lista Scelta Civica. A novembre 2017 invece si era iscritta al Gruppo Misto, in disaccordo con il suo partito che aveva scelto di allearsi con Forza Italia.