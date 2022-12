Valdichienti Ponte, la Coppa di Eccellenza è tua!

I verde fluo battono l'Urbino in finale e conquistano il trofeo. Ora li attende la fase nazionale dove potranno rincorrere anche la Serie D

SENIGALLIA – Il Valdichienti Ponte conquista la Coppa Italia di Eccellenza Marche e vola alla fase nazionale dove ora potrà sognare anche la promozione al piano di sopra. Allo stadio Bianchelli di Senigallia, di fronte a circa 500 spettatori, i ragazzi di Dario Bolzan hanno sconfitto 1 a 0 un coriaceo Urbino grazie a una rete su rigore realizzata da Santiago Minella. Un penalty che è stato molto contestato dai ducali, ma che l’attaccante dei verde fluo ha trasformato con fermezza regalando ai suoi l’ambito trofeo regionale.

Tutto ciò nel cuore di un match molto combattuto e non ricchissimo di occasioni. Il primo tempo scivola via in pieno equilibrio e senza particolari sussulti, con le emozioni più interessanti affidate a qualche palla inattiva, angoli e calci di punizione.

La ripresa si apre con maggiore intensità, sino all’episodio clou, il tiro dagli undici metri trasformato da Minella, il cui tiro viene intuito ma non respinto da Stafoggia, l’estremo difensore dei ducali. Dopodiché inevitabilmente l’Urbino si accende e si lancia maggiormente all’attacco, ma la difesa sangiustese respinge ogni affronto con decisione. Serve un episodio per provare a pareggiarla. Potrebbe essere il calcio di punizione sferrato da Carnesecchi quello buono, ma un super-Rossi effettua una paratissima e nega il gol, certificando col suo intervento il successo al Valdichienti Ponte.

È lei la nuova regina di Coppa delle Marche. È lei che ora proverà a tenere alta la bandiera delle Marche anche nel tabellone nazionale. Sognando il successo e la conseguente promozione in Serie D.



Tabellino VALDICHIENTI PONTE – URBINO 1-0



VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Alessandrini, Tombolini, Omiccioli (45’st Sopranzetti), Di Molfetta, Albanese, Pessewe (28’st Triana), Sfasciabasti, Palmieri (31’st Zira), Trillini, Minella (45’st Del Brutto). All.Bolzan

URBINO: Stafoggia, Nisi, Fiorentini (23’st Montesi), Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Carnesecchi (33’st Boccioletti), Calvaresi, Innocenti, Russo (23’st Lombardi), Tamagnini. All. Ceccarini

RETI: 13’st Minella (V)

ARBITRO: Skura di Jesi

NOTE: Spett. 500 circa