Una stoica Italservice Pesaro non basta: il Napoli vince ancora

La capolista non fa sconti, i biancorossi lottano alla pari nonostante la grandissima emergenza ma tornano a casa a mani vuote

MONTESILVANO – Un cuore grande non basta: l’Italservice Pesaro perde la terza di quattro partite disputate. Vince la capolista Napoli 2-1, grazie al gol dell’ex di De Luca.

A passare in vantaggio con merito è Pesaro con De Oliveira. Il Napoli pareggia i conti col solito Fortino, l’Italservice poi resta in inferiorità per l’espulsione di Arcidiacone (somma di ammonizioni) ma regge l’urto e al riposo si arriva sull’1-1. Nella ripresa, De Luca regala i tre punti ai partenopei. Pesaro sbatte sul muro Pietrangelo.

L’Italservice Pesaro ritornerà in azione a Montesilvano mercoledì 26 ottobre, in casa del Futsal Pescara alle 19 per giocare i 16esimi di finale di Coppa Divisione. Sarà gara secca.

ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL 1-2 (1-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Lopez, Kytola, De Oliveira, Schiochet, Ruan, Ugolini, Arcidiacone, Pires, Canal, Dalcin, Vesprini, Cianni. All. Bargnesi.

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Salas, Mancha, Fortino, De Luca, Arillo, Rafinha, Honorio, De Simone, Mateus, De Gennaro. All. Marin.

RETI: 12’09” p.t. De Oliveira (I), 13’24” Fortino (N), 7’17” s.t. De Luca (N).

ESPULSI: al 15’46” del p.t. Arcidiacone (I) per somma di ammonizioni.

ARBITRI: Zannola (Ostia Lido), Moro (Latina), Seminara (Tivoli) CRONO: Bottini (Roma 1).