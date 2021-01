Un weekend di successi per le squadre di serie A

La Megabox ha vinto il proprio girone, la Lube ha espugnato Cisterna, la Videx resta in vetta e la MedStore ha vinto ancora. E poi si aspetta la CBF Balducci Macerata in campo mercoledì per il posticipo

VALLEFOGLIA – La copertina del weekend pallavolistico è dedicato alla Megabox Vallefoglia che, battendo Talmassons 3-0 ha chiuso in vetta il Girone Est di serie A2.

La Poule Promozione in teoria dovrebbe partire tra due settimane ma ci sono ancora alcune partite da recuperare che potrebbero far slittare i termini soprattutto per la situazione dei contagi nel gruppo squadra di Soverato. In ogni caso la squadra di Bonafede è andata al di là delle più rosse aspettative.

Intende festeggiare quanto prima anche la CBF Balducci che ha già un match point mercoledì (27 gennaio) sul campo di Montecchio alle ore 20. In caso di successo pieno la squadra di Paniconi staccherebbe anch’essa il pass per la Poule Promozione nel quale le formazioni del Girone Est che non si incontreranno di nuovo, saranno opposte a quelle del Girone Ovest. Anche qui ci sono match da recuperare per definire la classifica finale e assegnare definitivamente i pass.

In SuperLega vince la Lube a Cisterna e resta in scia a Perugia. Mercoledì alle 17 ci sarà l’impegno dei quarti di finale di Coppa Italia contro Padova per ottenere il pass per la Final Four di Casalecchio di Reno del weekend prossimo.

In serie A3 maschile nel Girone Blu vittoria netta della Videx Grottazzolina per 3-0 sul campo di Tuscania e primo posto conservato in coabitazione con Pineto e Galatina.

Nel Girone Bianco una MedStore Macerata in ottima forma ha vinto anche a Montecchio col massimo scarto mentre la Vigilar Fano ha perso a Torino 3-1.

I fanesi torneranno in campo mercoledì 27, alle 19.30 ospitando la Mosca Bruno Bolzano per il recupero della 4’ giornata di andata.

Il derby invece tra Fano e Macerata si giocherà mercoledì 3 febbraio alle 20.30, recupero dell’ultima di andata.