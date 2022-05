Un fanese vince l’oro agli Europei Master: trionfa Francesco Berardi -FOTO

FANO – Un fanese vince l’oro agli Europei Master di corsa. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio durante le tre giornate di gara svoltesi a Grosseto è stato Francesco Berardi della “Gpd Fano Corre Tonelli”. Il runner ha tagliato il traguardo in 1 ora, 17 minuti e 57 secondi nella mezza maratona M55..

Il risultato del corridore ha permesso anche all’Italia di conquistare l’oro a squadre. Insieme a Berardi, per la “Fano Corre Tonelli” hanno preso parte agli europei anche i fanesi Mirco Sambuchi e Roberto Esposto.

Berardi al centro con Mirco Sambuchi e Roberto Esposto.

«Ho iniziato a cimentarmi con il podismo nel 2011 – racconta Berardi – fino ad oggi che è diventato più che una passione. Mi alleno 5 volte a settimana unite a due sessioni settimanali di palestra. La mia vita privata è orientata a questa disciplina, tanto che l’alimentazione è molto rigida e non posso concedermi nessun tipo di variazione. Con il gruppo di Fano Corre c’è una sintonia ormai consolidata e insieme coltiviamo questa nostra attività mettendo a fattor comune i valori e la partecipazione a gare”. Prossimi obiettivi? “I campionati italiani a Ravenna in programma a novembre. Tra qualche giorno inizieremo a prepararci per farci trovare pronti».

Gli atleti di Fano Corre accolti dal comune

Tanti ci concittadini che in queste ore si stanno complimentando con Berardi e tutta la squadra fanese. Anche l’amministrazione, per bocca di Seri e Brunori, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione: “Quello di Francesco Berardi è un risultato davvero importante che dà prestigio alla nostra città. Siamo lieti che in una competizione così rilevante come i Campionati Europei un nostro cittadino si sia distinto ottenendo la medaglia d’oro. Del resto, la famiglia di Fano Corre da 20 anni mette insieme tanti appassionati che sono legati da un rapporto profondo che nel tempo è diventato una certezza”.