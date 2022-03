Turno infrasettimanale per l’Italservice Pesaro: arriva la Todis Lido di Ostia

PESARO – L’Italservice Pesaro ritorna subito in campo per difendere la vetta. I biancorossi domani martedì 8 marzo ospitano la Todis Lido di Ostia al PalaFiera per la ventunesima giornata della regular season di Serie A. Kick off fissato alle ore 20, diretta streaming della gara prevista su futsaltv.it.

Capitan Tonidandel e compagni sono chiamati a consolidare il primato appena conquistato in campionato. La vittoria in terra pugliese, contro i padroni di casa del Manfredonia, e la contemporanea sconfitta dell’ex leader Syn-Bios Petrarca, ha permesso all’Italservice di balzare al comando. C’è solo un punto di vantaggio nei confronti dei veneti e la stagione è ancora lunga.

Domani nelle Marche arriva la Todis Lido di Ostia, capace di superare proprio il Petrarca nello scorso weekend. I laziali sono immischiati in zona playout e cercano un nuovo risultato prestigioso per risalire la china. L’Italservice dal suo canto deve necessariamente esultare davanti al proprio pubblico, nonostante l’assenza di Borruto (ancora squalificato come con il Manfredonia).