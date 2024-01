Troppo forte sul suo campo Modena ma contro la terza in classifica il Rugby Jesi c’è

Contro la big emiliana mancata di un soffio la quarta meta che avrebbe dato un punto, data continuità alla prova vincente di fine 2023 contro la vice capolista Bologna, anche se non è bastato. E ora Gubbio in casa. «Non possiamo e non vogliamo sbagliare»

JESI – Prima del nuovo anno e penultima del girone d’andata sul campo della terza in classifica Modena per il Rugby Jesi ’70: i Leoni finiscono per cedere 49-17 ma, contro una grande del girone, offrono buoni segnali di continuità dopo la prova che, in chiusura di 2023, li aveva visti battere in casa propria al “Latini” la vice capolista Bologna.

«L’avevamo studiata bene e sapevamo che loro erano forti – commenta il tecnico del Rugby Jesi ’70 Marco De Rossi – lo hanno dimostrato, segnando in tutte le azioni che si sono riusciti a creare con ben cinque mete tutte in rolling maul. Sulla tre quarti invece siamo andati bene anche noi, riuscendo a segnare a nostra volta tre mete. Il rammarico è per non essere riusciti a realizzare una quarta, che ci avrebbe dato un punto in classifica, nelle tante occasioni in cui ci siamo presentati nei loro 22 metri. L’avremmo meritato ma va riconosciuto che anche Modena è stata brava a difendere». Vanno apprezzate le luci della prova. «Abbiamo dato continuità – dice De Rossi – e sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Adesso non ci fermiamo certo qui. Abbiamo l’ultima di andata e poi tutto il girone di ritorno per continuare a crescere. Domenica prossima (21 gennaio) arriva in casa nostra il Rugby Gubbio e sappiamo tutti di non poter e non volere sbagliare, davanti al nostro pubblico che ci sosterrà. La prepareremo a dovere, vedendo insieme ciò che è andato bene e va tenuto di Modena e ciò che invece va migliorato».

Risultati: Rugby Gubbio – Romagna 8-52; U.R. San Benedetto – Rugby Pieve 24-20; Bologna Rugby – Cus Siena 38-0; Modena Rugby – Rugby Jesi ’70 49-17; Colorno – Firenze Rugby 1931 50-3; Highlanders Formigine – Lions Amaranto 12-14

Classifica: Romagna 47; Bologna Rugby 39; Modena Rugby, Colorno 37; U.R. San Benedetto 28; Rugby Jesi ’70, Rugby Pieve 24; Cus Siena 23; Rugby Gubbio 1984 17; Lions Amaranto 15; Firenze Rugby 1931 8; Highlanders Formigine 3.

Prossimo turno (21 gennaio): Romagna – U.R. San Benedetto; Rugby Pieve – Modena Rugby; Lions Amaranto – Bologna Rugby; Firenze Rugby 1931 – Highlanders Formigine; Rugby Jesi ’70 – Rugby Gubbio; Cus Siena – Colorno