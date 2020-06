Trecolli scatenata: arrivano gli argentini Setti e Biondi

Vestiranno ufficialmente la casacca biancorossa nella prossima stagione. La società anconetana si assicura due profili estremamente quotati sia per il presente che per il futuro

ANCONA- La Trecolli Montesicuro, in attesa di conoscere la propria categoria per il prossimo anno (con tutte le speranze rivolte alla Serie B) ha ufficializzato due importantissimi colpi di mercato. Colpi per il presente, ma soprattutto per il futuro vista l’età dei giocatori in questione. Si tratta degli argentini Facundo Setti (’01) e Lautaro Biondi (’00) che indosseranno il biancorosso nella stagione sportiva 2020-2021.

Biondi, proveniente dal Cementista Mendoza Futsal (Serie A argentina), è un laterale molto offensivo in grado di garantire, spesso e volentieri, la superiorità numerica. Rapido e con grande forza garantirà a mister Bilò un’ampia varietà in mezzo al campo. La Trecolli, per assicurarselo, ha superato la concorrenza di molte società italiane e non solo.

Per quanto riguarda il classe 2001 Setti, nell’ultima stagione al Kimberley (Serie A argentina) le qualità tecniche sono il miglior biglietto da visita. La giovane età fa di lui un profilo estremamente pronto e futuribile. Entrambe le operazioni, come riportato dalla pagina ufficiale della Trecolli Montesicuro, sono state condotte con la collaborazione della BuenRome Futbol Agency nella persona di Franco Ceracchi.