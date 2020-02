Tramec Cento a mille all’ora, il Campetto Basket si arrende

CENTO- Non riesce alla Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona l’impresa di giornata. I dorici di coach Stefano Rajola escono dalla tana della capolista Tramec Cento con un 77-60 che non rende onore al grande impegno messo sul parquet.

Tanti, troppi, gli errori degli anconetani che non sono riusciti a capitalizzare il giusto per uscire indenni dal Palasavena. Merito anche di una capolista cinica ed autoritaria, le caratteristiche ideali per ambire al salto di categoria.

Poco precisa al tiro la formazione anconetana che ha sofferto oltremodo le prove locali di Morici, Leonzio e Ranuzzi. Miglior marcatore degli anconetani il solito Simone Centanni con diciassette punti.

Tramec Cento – Luciana Mosconi Ancona 77-60 (19-16, 17-8, 29-22, 12-14)

Tramec Cento: Alex Ranuzzi 21 (5/9, 3/4), Nicolas Morici 17 (5/7, 2/3), Ennio Leonzio 15 (2/4, 1/2), Emanuele Rossi 14 (5/9, 0/0), Donato Vitale 5 (1/3, 1/5), Niccolò Venturoli 3 (0/1, 1/3), Yankiel Moreno 2 (1/3, 0/1), Alessandro Paesano 0 (0/3, 0/0), Matteo Vannini 0 (0/0, 0/0), Giacomo Manzi 0 (0/0, 0/1), Karim abdoul Idrissou 0 (0/0, 0/0), Matteo Fallucca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 43 10 + 33 (Emanuele Rossi 11) – Assist: 16 (Nicolas Morici, Ennio Leonzio 4)



Luciana Mosconi Ancona: Simone Centanni 17 (2/6, 4/11), Ousmane Gueye 13 (2/3, 3/3), Michele Ferri 8 (1/5, 2/3), Francesco Quaglia 6 (2/6, 0/2), Marco Timperi 5 (1/3, 0/1), Giovanni Iannelli 5 (2/3, 0/2), Lorenzo Baldoni 3 (0/2, 1/2), Iacopo Demarchi 2 (1/1, 0/1), Thomas Monina 1 (0/0, 0/0), Niccolò Rinaldi 0 (0/0, 0/5)

Tiri liberi: 8 / 16 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Francesco Quaglia 7) – Assist: 13 (Michele Ferri 4)