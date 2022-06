Torna la grande festa del Futsal: domani sera 13° Galà del Calcio a 5 Marche

ANCONA – Dopo due anni di astinenza dettata dal Covid, è pronto a tornare il Galà del Calcio a 5 Marche. Si tratta della 13° edizione, che prenderà vita nella serata di domani – mercoledì 8 giugno – alla concessionaria Delta Motors di Ancona.

Oltre 60 premi a società, calciatori, portieri e allenatori che si sono contraddistinti nel mondo del Calcio a 5 durante la stagione che sta per terminare. L’attesissimo evento è capace ogni anno di richiamare e raccogliere sotto lo stesso tetto centinaia di tesserati, appassionati, autorità e addetti ai lavori. Dai campionati della Serie A, sino ai protagonisti della Serie D e delle competizioni giovanili, passando per le stelle e le calciatrici del futsal in rosa.

I PREMI – In prima fila le “stelle” Italservice Pesaro e Città di Falconara per cui sono previste anche alcune targhe speciali: premio “Fuoriclasse” al capitano biancorosso Felipe Tonidandel e alla citizens Isa Pereira, premio “Maestro di Futsal” al tecnico dei pesaresi Fulvio Colini e a quello delle falchette Massimiliano Neri. Al Galà del Calcio a 5, in cui sarà presente il presidente del CRA Marche Riccardo Piccione, inoltre verrà svelato e premiato il “Fischietto d’oro” 2021-2022. Sono previsti ulteriori riconoscimenti: Miglior Giocatore, Miglior Giovane, Miglior Portiere e Miglior Allenatore delle categorie Serie B, Serie C1 e Serie C2 maschile, nonché Serie C femminile. Come se non bastasse, alcune società verranno premiate con delle targhe speciali, meritevoli di aver vissuto una stagione indimenticabile. Successivamente, spazio al mondo delle giovanili, dove tutte le vincitrici di campionati regionali e Coppa Marche verranno invitate sul palco per ricevere il giusto tributo.

Numerose le autorità presenti: tutto il Consiglio di Presidenza della Figc Marche – il presidente Ivo Panichi nonché i vicepresidenti Gustavo Malascorta e Marco Capretti – e il segretario Angelo Castellana, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, l‘assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti, il Presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini, fedele partner della manifestazione insieme ad Agla (sponsor tecnico), Pratosempreverde, Pastificio Artigianale Leonardo Carassai, Bugari&Martini e GV Catering (che curerà la cena del Galà). L’organizzazione è curata dalla MMag Comunicazione, che in questi giorni ha ribadito nel proprio sito web (mmagcomunicazione.it) e condiviso nei propri social la lunga lista di premi che verranno assegnati domani sera.