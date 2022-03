Torna il Covid in Serie D: stop a Sambenedettese e Montegiorgio

Il Covid torna a farsi sentire e colpisce due squadre marchigiane: Sambenedettese e Montegiorgio. Entrambe hanno dovuto rinviare le rispettive gare in programma contro Vastogirardi e Nereto, a seguito di diversi casi di positività emersi nel proprio gruppo squadra.

Già tra dicembre e gennaio si registrarono diversi focolai in numerose squadre della Serie D, tanto da spingere la Lega a decretare uno stop del campionato, allungando di fatto la sosta natalizia.

«Pensavamo di esserci messi il Covid alle spalle, invece ci siamo ricaduti ancora una volta pesantemente – ha dichiarato il tecnico della Sambenedettese Sante Alfonsi -. Ora cerchiamo di gestire l’emergenza nel migliore dei modi, martedì facciamo il punto della situazione con un nuovo giro di tamponi, sperando di non avere nuovi casi e di poter recuperare al più presto gli altri giocatori».

Si giocheranno regolarmente le altre sfide del girone F, tra cui spicca il derby ad alta quota tra Tolentino e Porto D’Ascoli, entrambe in odore di play-off. Un solo punto divide le due squadre in classifica, anche se la squadra cremisi deve ancora recuperare la gara rinviata per neve contro il Vastogirardi. Il Porto D’Ascoli, invece, viene dal successo casalingo contro il Montegiorgio, che ha allontanato i fantasmi dei due passi falsi contro Samb e Notaresco. Si preannuncia una sfida equilibrata, dove il fattore campo dello stadio Della Vittoria di Tolentino potrebbe però fare la differenza.

Fattore campo che avrà il suo peso anche nella gara del Castelfidardo, impegnato sul difficile campo della Matese, dove finora soltanto una squadra (il Montegiorgio) è stata capace di vincere. I fidardensi, rinfrancati dal 3-0 di una settimana contro il Chieti, proveranno a portar via punti pesanti, anche se dovranno fare a meno degli squalificati Gega e Morganti.

La capolista Recanatese torna al Tubaldi per difendere il primato contro il Castelnuovo Vomano, che lotta invece per la salvezza. Sulla carta è un turno abbordabile per i giallorossi, mai così vicini come questa volta alla serie C, con un distacco di 10 punti dalla seconda in classifica a 11 giornate dalla fine. A Recanati intanto si inizia a parlare di lavori di adeguamento dello stadio, in previsione della prossima stagione tra i professionisti. Voci che non dovranno però distrarre la squadra di mister Pagliari dall’obiettivo da raggiungere sul campo.

Infine l’Alma Juventus Fano sarà di scena sul campo del Notaresco, contro la formazione dell’ex granata Massimo Epifani. Fanesi che si presenteranno senza l’under Pensalfini e con il dubbio Karkalis (recuperato ma da valutare il suo impiego). I granata vengono da due risultati utili consecutivi e devono cercare di dare continuità alla propria striscia positiva.