Basket, la VL Pesaro pesca ancora in Brasile. Preso Leonardo Demetrio

PESARO – Il suo nome era circolato già nelle settimane precedenti ma pochi minuti fa è arrivata la tanto attesa ufficialità. Con una nota sui suoi profili social la Carpegna Prosciutto ha ufficializzato l’arrivo in biancorosso di Leonardo Demetrio. Demetrio è un’ala forte di 210 cm e 105 kg nato il 24/03/1994 a Curitiba (Brasile) e dal 2018 possiede la cittadinanza italiana.

La carriera di Demetrio inizia nel suo paese di origine dove cresce nelle fila del Minas. Nel 2016 il debutto a livello europeo con la canotta del Fuenlabrada, formazione spagnola del campionato ACB. Poi lo attendono altre tre annate nel paese iberico in LEB Gold partendo sempre in quintetto con le maglie di Lleida (2016/2017), Breogan (2017/2018) e Bilbao (2018/2019).

Nel 2019 torna in Brasile per difendere i colori del Flamengo con cui resta anche nella stagione 2020/2021. Con il club rossonero conquista due titoli nazionali e in entrambe le annate partecipa anche alla Fiba Champions League sudamericana. Per due anni viene votato come miglior sesto uomo della Lega brasiliana. All’esordio in Italia con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vestirà la canotta numero 71.