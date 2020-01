Basket, Thunder Halley è un momento d’oro

FABRIANO – Terza vittoria di fila (la sesta stagionale su undici partite giocate) per la Thunder Halley Matelica Fabriano impegnata nel campionato di serie B femminile di basket.

Le ragazze di coach Christian Rapanotti hanno espugnato il parquet di Senigallia superando la locale MyCicero per 60-71 grazie ad un’altra prestazione mostruosa dell’argentina Debora Gonzalez (44 punti con 8/15 da due, 5/8 da tre, 13/16 ai liberi) e ad un terzo quarto giocato con grande compattezza di squadra soprattutto in difesa (parziale di 7-25 per le biancoblù dell’entroterra).

Si tratta di due punti che consentono alla Thunder Halley di avvicinarsi alla zona play-off, traguardo improvvisamente nel mirino alla luce delle ultimi positivi risultati.

«Abbiamo avuto un approccio negativo in difesa (22-16 al 10’, nda), ma bisogna anche dire che Senigallia nella prima parte di gara è stata micidiale nel tiro da tre punti (40-32 al 20’) – è stato il commento alla partita del vice allenatore della Thunder, Paolo Marcellini, che ha lavorato con la squadra in queste ultime settimane in cui coach Rapanotti è stato messo a letto da una brutta influenza. – Dagli spogliatoi, poi, le ragazze sono tornate in campo con la giusta intensità e tanta grinta, inoltre abbiamo apportato qualche correzione in difesa e in attacco “Pepo” Gonzalez ci ha guidato alla grande. Siamo contenti di aver fatto risultato su un campo difficile come quello di Senigallia, dove anche le prime della classe hanno sofferto per spuntarla. Venivamo da ben 28 giorni senza giocare (oltre alla pausa natalizia, la Thunder ha osservato il suo turno di riposo per via del girone dispari, nda) per cui ci prendiamo questi due punti i e guardiamo avanti con fiducia».

Il prossimo match per la Thunder Halley è in programma sabato 18 gennaio in casa contro la Bsl San Lazzaro di Savena, sfida molto importante in chiave play-off (palasport di Matelica, ore 18.30).

Questa la classifica attuale, in attesa del derby di oggi (domenica) tra il Progresso Bologna e il Bsl San Lazzaro di Savena: Basket Girls Ancona 20; Progresso Bologna 18; Bsl San Lazzaro e Libertas Forlì 14; Thunder Halley Matelica Fabriano 12; Magika Castel San Pietro e Happy Basket Rimini 8; MyCicero Senigallia e Olimpia Pesaro 4.