Thunder Halley: una conferma e un nuovo arrivo

FABRIANO – La formazione di serie B femminile di basket Thunder Halley (che unisce il territorio di Matelica/Fabriano) irrobustisce la rosa con altre due giocatrici: resta in biancoblù Soukaina Sbai, arriva da Ancona il play Aurora Nociaro. Entrambe le ragazze sono del 2001 e conferiscono al team biancoblù una impronta giovane e frizzante.

Sono queste le ultime novità che hanno caratterizzato l’inizio della preparazione della squadra, che si è radunata giovedì 10 settembre. «Svolgeremo un percorso atletico di allenamento fino al termine di settembre, tre volte a settimana – ci informa coach Christian Rapanotti -. Poi da inizio ottobre cominceremo ad intensificare l’attività tecnica in funzione delle informazioni sulla partenza del campionato che ci arriveranno dalla Federazione, sicuramente non prima del 15 novembre».

Tempo, dunque, ce n’è per togliere la “ruggine” dei tanti mesi di stop che le giocatrici hanno alle spalle e per ritrovare la forma giusta in vista del ritorno al basket agonistico.

Parlando delle ultime due giocatrici con cui si è accordata la società, quella di Soukaina Sbai è una gradita conferma. «E’ una ragazza che da continuità al lavoro fatto lo scorso anno, sempre disposta a dare il cento per cento in allenamento e quando è chiamata in causa in partita», dice di lei coach Rapanotti. Fabrianese di diciannove anni, play/guardia di 170 centimetri, la Sbai ha svolto tutta la trafila del settore giovanile con la Thunder e dal 2015 ha iniziato ad essere aggregata alla prima squadra, facendo quindi parte anche del gruppo che ha conquistato la promozione in B nel giugno 2017. Lo scorso hanno ha giocato sia con l’Under 18 che con la prima squadra Thunder in serie B.

Aurora Nociaro, invece, è un volto nuovo, che arriva in prestito dal Basket Girls Ancona. «Cercavamo un esterna giovane ma di livello e lei possiede le caratteristiche che abbiamo in mente per la costruzione della squadra – è il commento di coach Rapanotti. – Aurora ha già fatto vedere di poter essere determinante nei campionati “under” e ha dimostrato il suo valore in questo campionato di B negli anni passati. Siamo tutti convinti che disputerà una grande stagione e ringrazio la società per aver chiuso questa trattativa». Nata a Fermo, la Nociaro è un play di 164 centimetri che con la squadra dorica, dal 2015 in poi, nel corso degli anni ha partecipato a tutte le finali nazionali (Under 15, 16, 18 e 20). Inoltre, nel 2017 ha conquistato il titolo di campionessa italiana Under 17 nel 3vs3. E, con la selezione Marche, ha ottenuto il 4° posto al Trofeo delle Regioni nel 2016, miglior piazzamento in assoluto per la nostra regione. Con la prima squadra Basket Girls, nel 2019, ha raggiunto la finale per la promozione in serie A2. Insomma, un’atleta giovane e dall’eccellente pedigree, che ora alla Thunder avrà molto spazio per mettere in mostra e far progredire ulteriormente le sue qualità.

Per due giocatrici che si aggiungono al “roster”, c’è però anche da registrare una uscita: a differenza di quanto ufficializzato a luglio, infatti, non farà parte del gruppo l’ala Elisabetta Paffi, che nelle settimane scorso ha deciso di rinunciare per motivi personali.

Questa dunque, allo stato attuale, la rosa della Thunder Halley per il 2020/21: Sofia Aispurùa (ala/pivot), Francesca Stronati (play), Alessia Franciolini (pivot), Asya Zamparini (guardia), Ornella Zito (ala/pivot), Giorgia Ceccarelli (pivot), Debora Pecchia (guardia), Soukaina Sbai (play/guardia), Aurora Nociaro (play). All’appello mancano altri “innesti” che la società è impegnata ad effettuare.