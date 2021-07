La Thunder Halley conferma coach Orazio Cutugno

La società appena salita in serie A2 femminile di basket prosegue il rapporto con il tecnico che l’ha guidata alla promozione: «Sono molto contento, per me una bella opportunità»

FABRIANO – Avanti insieme. E non poteva essere altrimenti, verrebbe da dire, dopo le undici vittorie di fila e la fresca promozione in serie A2 femminile di basket. Coach Orazio Cutugno sarà ancora l’allenatore della Thunder Halley per il campionato 2021/22.

«Siamo felici di aver raggiunto questo accordo con Orazio: proseguire insieme è la cosa più naturale dopo la bella stagione appena conclusa – commenta Piero Salari, direttore sportivo della formazione frutto del connubio societario Matelica/Fabriano. – Questo ci consente di dare continuità al nostro progetto».

Siciliano di San Filippo del Mela (provincia di Messina), 34 anni, coach Cutugno era stato chiamato sulla panchina biancoblù il 16 aprile 2021, a stagione in corso, conquistando da quel momento in poi – come detto sopra – undici vittorie di fila e conducendo la Thunder Halley alla sua prima storica promozione in serie A2.

«Sono molto contento che la società abbia deciso di puntare su di me, si tratta di una grande opportunità – sono le parole di coach Orazio Cutugno. – Con l’aiuto dei dirigenti e dello sponsor, cercheremo di allestire una squadra competitiva per il nuovo campionato, che è di alto livello. Cercheremo di fare meglio possibile».