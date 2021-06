La Thunder Halley sogna la A2: finale contro la Stella Azzurra Roma

FABRIANO – Nel fabrianese non si sono ancora spenti gli echi della promozione della squadra maschile Ristopro Fabriano in serie A2 di basket (conquistata mercoledì scorso), che già i cuori palpitano per un altro sogno, quello per una identica sorte del team femminile.

La Thunder Halley (società frutto del connubio territoriale Matelica/Fabriano), infatti, ha raggiunto la finalissima per la promozione in serie A2. L’avversario sarà la blasonata Stella Azzurra Roma, da affrontare in un doppio confronto (andata e ritorno con differenza canestri). Match di andata in programma a Roma sabato 3 luglio (Arena Altero Felici, ore 18.15), ritorno sabato 10 luglio al palasport di Cerreto d’Esi (orario da definire).

Le ragazze allenate da coach Orazio Cutugno hanno raggiunto la finalissima dopo essersi aggiudicate nettamente la vittoria in semifinale in gara unica (49-64), sabato scorso, con il Basket Club Fiorenzuola Val d’Arda (Pc) sul campo neutro di Zola Predosa (Bo). Il match è rimasto in equilibrio solo nel primo quarto (15-17), poi la Thunder Halley ha messo la freccia (28-42 al 20’, 33-49 al 30’) trascinata dall’argentina “Pepo” Gonzalez e nel complesso da un gruppo compatto che è giunto alla straordinaria quota di dieci vittorie consecutive.

Il tabellino della Thunder Halley: Zito, Nociaro 3, Stronati, Sbai, Takrou 11, Gonzalez 21, Zamparini 8, Franciolini 2, Offor, Ardito 7, Ridolfi, Gramaccioni 8, Aispurua 3.

Ora, dicevamo, manca la finalissima che mette in palio un sogno: la Thunder Halley, guidata dal presidente Euro Gatti e dal vice presidente Piero Salari, non era mai arrivata così avanti nella sua pur lunga storia sportiva.