Testacoda per la Vigor Senigallia: domenica visita al Servigliano

Marina alle spalle, i rossoblu cercano nuovi punti in casa dell'ultima della classe. I locali ora sono guidati da mister Luca Pavoni

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia cerca conferme in casa del fanalino di coda. La neocapolista del campionato di Eccellenza fa visita al San Marco Servigliano, formazione a zero punti in classifica.

Appuntamento per domenica – 7 novembre – al Comunale “Settimi” di Servigliano alle ore 14,30. I rossoblu sono chiamati a difendere il primato, conquistato nello scorso weekend contro l’altra battistrada Marina. Il testacoda del nono turno però non è da sottovalutare.

I locali hanno cambiato guida tecnica in questi giorni, affidandosi a una figura esperta come mister Luca Pavoni. A lui spetterà il compito di conquistare i primi punti della stagione. La Vigor lo sa e dovrà stare dunque attenta, con l’obiettivo di confermare l’imbattibilità e la leadership in campionato.