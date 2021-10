Tennistavolo: due vittorie e due stop per la Clementina Jesi al via dei tornei regionali

Nell'ultimo fine settimana squadre tutte impegnate in casa. «Risultati importanti per Serie C2 e Clementina B, troppo forte Montemarciano per la A. Per i giovani di D2 occasione per fare esperienza»

JESI – Via, nell’ultimo fine settimana, al Campionato Regionale di tennistavolo per le formazioni della Polisportiva Clementina di Jesi. Presso la palestra dell’Istituto Federico II, si sono svolte 4 partite in contemporanea.

Sul tavolo 1, per il campionato di Serie C2, la Clementina-Andreoli Immobiliare Jesi formata da Michele Giampaoletti, Roberto Tacconi e dal nuovo tesserato Eduardo Fasulo ha giocato contro lo Juvenes San Marino di Riccardo Tentoni, Emanuele Vannucci e Lorenzo Piergiovanni. Giampaoletti parte bene contro il più quotato Tentoni, ex seconda categoria nazionale, vincendo il primo set. L’esperienza di Tentoni però viene fuori nei set successivi, fino alla vittoria per 3-1. Segue la sfida tra Tacconi e Vannucci, che finisce con il punteggio di 3-2 per l’atleta di casa. Vittoria secca, 3-0, per Giampaoletti contro Vannucci. Più combattuto e spettacolare l’incontro di Fasulo contro Tentoni, terminato 3-2 per Fasulo capace di vincere il set decisivo 11-9, incoraggiato dai propri compagni e dal pubblico. Chiude i conti Tacconi che non cede set a Piergiovanni.

In serie D2 la Clementina A – Barbarasa, Alessandrini e Ponzelli- nulla ha potuto contro i giovani di Montemarciano (Casapulla, Ieronfantico e Angelucci), allenati da Babatunde. Il punteggio finale, 5-0 rispecchia il livello di una squadra che punta alla promozione. Per gli atleti di Jesi un’esperienza importante per misurare il lavoro svolto in palestra e per acquisire nuove esperienze di gioco. Nello stesso girone, la Clementina B (Blaga, Catozzi, Corona Bellagamba), capitanata da Marco Renzetti, vince 5-2 contro la squadra del TT Senigallia (Fuser, Petrolati, Pierotti e Macchia). Punteggio pieno per Blaga, 3-2 contro Pierotti e 3-0 contro Fuser, e per Renzetti, 3-0 contro Fuser e 3-2 contro Macchia. Rientro sottotono per Bellagamba, che dopo un lungo stop cede 1-3 contro Petrolati e Macchia, nonostante il sostegno dei compagni.

Infine, nel campionato di D2, la Clementina C composta tutta da U17 (Rachele De Luca, Margherita Pierella, Tobia Giuliani e Leonardo Meschini) perde 5-4 contro la squadra di Fano (TT Fortunae B). Le ragazze, reduci dalle due vittorie nel campionato nazionale di B femminile, non riescono ad aggiudicarsi l’incontro. Due incontri vinti ciascuno per Pierella e De Luca, ottimi segnali di crescita, come ha sottolineato il tecnico al seguito, Luong Hieu. Purtroppo Pierella manca il 100% di vittorie, cedendo 3-2 a Marco Scarlatti, capace di vincere tutti i propri incontri. Meschini e Giuliani, all’inizio della

Per il direttore tecnico, Berzano: «Vittoria molto importante della C2, squadra equilibrata con un U17 come Giampaoletti che deve fare esperienza. Esordio amaro per la Clementina A, troppo forte la compagine di Montemarciano, mentre la Clementina B raccoglie un risultato importante. La squadra dei giovani, in D2, è stata costruita in modo che i ragazzi e le ragazze facessero esperienza, in settimana si riprenderà il lavoro con il tecnico Mokropolov, coadiuvato da Ivanova e O’Rahilly Egan per migliorare la gestione delle gare».

Sabato 16 ottobre tutte trasferte per le squadre jesine. In serie C2, la Clementina- Andreoli Immobiliare giocherà a Camerino, mentre le due formazioni della D1 saranno impegnate a Montemarciano. Infine, riposo per la Clementina C in D2.