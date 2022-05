Tennistavolo, il Cus Ancona si gioca la promozione in serie D1

ANCONA – Tutto in una gara. Cus Ancona contro San Marino per la promozione nel campionato di serie D1 di tennistavolo. L’appuntamento va in scena sabato pomeriggio, 14 maggio, dalle ore 16.

Entrambe le formazioni sono appaiate in testa alla classifica con 20 punti e quella in programma alla palestra delle Domenico Savio sarà l’ultima giornata di campionato. Un torneo dove al termine della stagione regolare non sono previsti spareggi.

Per il Cus Ancona scenderanno in campo Marco Barca, Marco Casagrande, Francesco Zenoni oltre al capitano Gabriele Di Nardo. «Andremo ad affrontare una squadra giovane molto giovane che in campo tiene dei ritmi piuttosto alti – dice il capitano -. Noi ce la metteremo tutta per vincere questa partita. Essere arrivati a disputare questa gara con gli stessi punti del San Marino per noi è motivo di grande soddisfazione. Il Cus Ancona è alla sua prima esperienza in questo campionato, siamo partiti con l’idea di poter raggiungere come obiettivo la parte centrale della classifica e invece ora ci ritroviamo a giocare una partita che nessuno avrebbe mai immaginato. Per noi sfidare il San Marino sarà una bella emozione».