Tennis, Ilary Pistola è campionessa d’Italia under 14

MONTEMARCIANO – Tra volley e tennis la famiglia Pistola raccoglie successi e consensi.

Papà Andrea, classe 1971, è uno degli allenatori di volley femminile più quotati a livello italiano, vincitore di tre Coppa Italia nel torneo di A2 guidando anche Loreto e la Lardini Filottrano. Nella stagione appena avviata è sulla panchina di Casalmaggiore in A1, avversario della Cbf Balducci Macerata, dopo aver chiuso una lunga esperienza a Cuneo.

Sua figlia Ilary, classe 2008, invece si è laureata campionessa italiana under 14 di tennis. La giovanissima Ilary, tra i migliori prospetti azzurri del tennis italiano, si è imposta nella finale che assegnava lo scudetto giovanile giocata a Casale Monferrato battendo in finale la testa di serie n.1 Carla Giambelli con il punteggio di 6-2 6-0.

Ilary Pistola sta confermando l’ottimo momento di forma essendosi aggiudicata nella stagione non ancora conclusa alcuni tornei anche di prestigio come quello internazionale del Tennis Europe di Portorose.

Pistola è tesserata per il Tennis Club Baratoff di Pesaro ma è da sempre allenata dal maestro Andrea Ramundo a Montemarciano. Portare lo scudetto italiano in un piccolo club, è motivo di grande orgoglio per tutto il movimento regionale del tennis e per la giovane e promettente Ilary che sta coltivando con grande passione e impegno il suo indiscutibile talento. Chissà che non stia davvero nascendo una stella nel firmamento del tennis.