Tennis, Camila Giorgi sconfitta a sorpresa dalla Tauson a Lione. Sfumano le semifinali

Si ferma la corsa di Camila Giorgi al torneo Wta 250 di Lione. Sul cemento indoor transalpino la tennista di origine maceratese cede a sorpresa ai quarti di finale, davanti alla 18enne danese Clara Tauson, per ora 117 della classifica mondiale. Ma la nordica alta e massiccia è destinata ad entrare nell’elite dello sport della racchetta, considerando quello che ha fatto vedere in terra francese, dopo essere partita dalle qualificazioni della manifestazione.

Forse per questo la Giorgi, che ora viaggia intorno alla 80esima posizione Wta ma che a fine 2018 era salita fino al 28esimo posto – con i quarti a Wimbledon e la vittoria a Linz- l’ha presa un po’ sotto gamba e non è riuscita a comandare il gioco come voleva e doveva. Tanto che la lotta, dura e combattuta a suon di bordate da fondo campo soprattutto di rovescio, c’è stata solo nel primo set.

La biondissima 29enne nata a Macerata, tutta potenza e velocità, si era portata sul 2-2 ma poi, complice un servizio che non girava – 40% di prime palle -, ha iniziato a perdere colpi. La Tauson ne ha subito approfittato, aggiudicandosi il break del 3-2 e poi allungando sul 4-2, senza grandi difficoltà. La Giorgi resisteva, restava in scia tornando sul 4-3, ma alla fine cedeva il set per 6-3.

Nella seconda partita la maceratese partiva subito male, faticando più del previsto contro una danese, vera forza della natura che non sbagliava e non regalava nulla. L’1-0 per la Tauson era frutto anche di un ace, tanto per far capire all’avversaria qual era la sua determinazione.

La marchigiana nel secondo gioco reagiva, ma riusciva ad ottenere punti solo rischiando molto e scendendo a rete, cosa per lei rara e difficile da gestire. Ma la danese non arretrava, si portava sul 40 pari e cercava di fare subito il break.

Per fortuna la Giorgi chiudeva con successo il suo game al servizio, arrivando sull’1-1. Ma per lei era l’ultimo di tutto l’incontro. Poi errori, doppi falli in battuta e perdita di fiducia la facevano surclassare dalla giovanissima sfidante, che giungeva al match point dopo 70 minuti appena di gara. Risultato finale: 6-3, 6-1 per la Tauson.

Peccato per Camila che sembrava aver trovato finalmente continuità, con le vittorie nel torneo indoor francese. La possibilità concreta delle semifinali è sfumata rapidamente.